Lukas Podolski: So konkret ist die Rückkehr-Debatte zum FC

Natürlich kenne ich das Geschäft und weiß, dass das Thema jetzt nur aufkommt, weil der FC Vorletzter ist. Ich kenne meine Qualitäten, brauche mich nicht verstecken, bin aber auch keine 25 mehr. Aber fehlt dem FC nicht ein Typ wie Podolski? Lukas Podolski: Klar, Typen fehlen immer. Aber ich bin inzwischen 38 Jahre alt und glaube gut einschätzen zu können, was meine Qualitäten sind.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXPRESS24: Lukas Podolski: So konkret ist die Rückkehr-Debatte zum FCKehrt Lukas Podolski noch einmal zum 1. FC Köln zurück, um das Team vor dem Abstieg zu retten? Nach vielen Gerüchten erläutert der Weltmeister im EXPRESS.de-Interview, wie der aktuelle Stand ist.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: 1. FC Köln: Lukas Podolski äußert sich vielsagend zu FC-RückkehrDer 1. FC Köln befindet sich in einer sportlichen Krise. Nun hat sich Vereinslegende Lukas Podolski erneut vielsagend zu einer möglichen Rückkehr zum FC geäußert.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: 1. FC Köln: Lukas Podolski äußert sich vielsagend zu Bundesliga-RückkehrDer 1. FC Köln befindet sich in einer sportlichen Krise. Nun hat sich Vereinslegende Lukas Podolski erneut vielsagend zu einer möglichen Rückkehr zum FC geäußert.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Podolski spricht über seine Situation und die Lage seines HerzensklubsDer 1. FC Köln befindet sich auf einem Bundesliga-Abstiegsplatz und plant personelle Verstärkungen im Winter. Dabei taucht immer häufiger der Name von Lukas Podolski auf, der eine mögliche Rückkehr zum FC in Betracht zieht. Podolski äußert sich nun zu seiner Situation und der Lage seines Herzensklubs.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕

RANSPORT: Bundesliga-Gerüchte: Steffen Baumgart schließt Podolski-Rückkehr zum 1. FC Köln nicht ausAktuelle Gerüchte zu Spielern, die in der Bundesliga spielen oder dort im Gespräch sind. Bei welchen Vereinen werden die nächsten Transfer geplant?

Herkunft: ransport | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: 1. FC Köln: Podolski äußert sich vielsagend zu Bundesliga-RückkehrDer 1. FC Köln befindet sich in einer sportlichen Krise. Nun hat sich Vereinslegende Lukas Podolski erneut vielsagend zu einer möglichen Rückkehr zum FC geäußert.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕