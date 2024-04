Luise Lehmann und Raed Saleh stellen Visionen für die SPD vor

Zum Pressegespräch am Donnerstag ist Luise Lehmann mit einem Uber angereist. Weil es heute schnell gehen musste, wie sie entschuldigend hinter herschiebt. Sie komme direkt vom Baby-Schwimmen. Gemeinsam mit Raed Saleh hat sie in den Räumen der Berliner Stadtmission ihre Visionen für die SPD vorgestellt. Nahezu zeitgleich treffen sich das Herausforder-Duo im Kampf um den Landesvorsitz der Berliner SPD , Martin Hikel und Nicola Böcker-Giannini, ausgerechnet mit dem Berliner Taxigewerbe .

Lehmann und Saleh ging es bei ihrem Termin am Donnerstag in erster Linie darum, die Gebührenfreiheit zu verteidigen, die im laufenden Wahlkampf immer wieder von Hikel und Böcker-Giannini kritisiert worden war. Der Ort für das Pressegespräch war dabei nicht zufällig gewählt: Die Berliner Stadtmission sei ein Ort in der Stadt, an dem die Armut besonders sichtbar wird, die zur Lebensrealität zu vieler Berliner gehöre, wie Saleh und Lehmann betonte

