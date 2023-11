Luftverkehr: Airline-Bündnis 'Star Alliance' gibt Sitz in Frankfurt auf

Die Allianz war 1997 unter Führung der Lufthansa gegründet worden und hat aktuell 26 Mitglieder. Vertreten sind bedeutende Gesellschaften wie United, Air China, Singapore Airlines oder Turkish Airlines, die in verschiedenen Geschäftsfeldern zusammenarbeiten. Unter anderem werden gemeinsame Lounges an internationalen Drehkreuzen betrieben. Die Star Alliance konkurriert mit anderen Airline-Bündnissen wie dem SkyTeam und Oneworld.

Im Jahr 2000 hatte die Allianz am Frankfurter Flughafen ihr erstes Geschäftszentrum eröffnet. 2021 wurde das Kompetenzzentrum für digitale Prozesse nachGeschichte Star Alliance Bericht AeroTelegraph

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STERNDE: Luftverkehr: Verkauf des Lufthansa-Caterings an Investor abgeschlossenFrankfurt/Main - Die Lufthansa kocht endgültig nicht mehr selbst. Der im April vereinbarte Verkauf der Bordverpflegungssparte LSG Group an den

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Luftverkehr: Lufthansa berichtet über rekordverdächtiges Sommer-QuartalFrankfurt/Main - Der Lufthansa-Konzern berichtet heute über das rekordverdächtige Sommer-Quartal. Das Unternehmen selbst hatte im August angekündigt,

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Luftverkehr: Lufthansa berichtet über rekordverdächtiges Sommer-QuartalFrankfurt/Main - Der Lufthansa-Konzern berichtet an diesem Donnerstag (07.00 Uhr) über das rekordverdächtige Sommer-Quartal. Das Unternehmen selbst

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Luftverkehr: Lufthansa mit bestem Quartal seit Air-Berlin-PleiteFrankfurt/Main - Die Rückkehr der Reiselust und teure Tickets haben der Lufthansa im Sommer das zweitbeste Quartal ihrer Geschichte beschert. In den

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Bundesetat: Bündnis aus Gewerkschaften und Verbänden für KorrekturenBerlin - Vor der Sitzung zur Haushaltsbereinigung hat ein Bündnis aus Gewerkschaften, Umwelt- und Sozialverbänden die Bundesregierung zur Kurskorrektur bei der Etat-Planung aufgerufen. 'Wir sind zutiefst

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

BILD: Touré steht unter Druck und sorgt für Zoff im schwarz-grünen Bündnis in Schleswig-HolsteinDie erste schwarze Ministerin Deutschlands, Touré, steht unter Druck und sorgt für Konflikte in der Regierungskoalition in Schleswig-Holstein. Sie versteht nicht, wie die Sozialverbände ticken und wird von ihnen ignoriert. Zudem wird ihre Arbeit von Vertretern der Wohlfahrtsverbände als Desaster bezeichnet.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕