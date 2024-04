Lufthansa sucht Fachkräfte in Teilzeit

Die Lufthansa reagiert auf Arbeitsmarkttrends und sucht gezielt nach Fachkräften mit Berufserfahrung, die in Teilzeit arbeiten wollen. Gesucht werde in den Bereichen Finanzen und IT, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit.

Die Teilnehmer sollen demnach eine einjährige Orientierungsphase durchlaufen, in der sie bis zu drei verschiedene Abteilungen des Konzerns kennenlernen können. Sie können ihr Arbeitszeitmodell zwischen 70 und 80 Prozent einer Vollzeitstelle wählen.

