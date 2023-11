Lufthansa jubelt über „Rekordsommer“ ​und starke Quartalszahlen​

Die Frachtsparte Lufthansa Cargo erreichte gerade so die schwarzen Zahlen, nachdem eine Sonderkonjunktur während der Corona-Pandemie letztes Jahr noch 331 Millionen Euro Betriebsgewinn eingebracht hatte.„Auch wenn die geopolitische Lage herausfordernd bleibt, stimmt uns unser Buchungsausblick positiv – nicht nur für ein sehr gutes Konzernergebnis in diesem Jahr, sondern auch darüber hinaus“, erklärte Vorstandschef Carsten Spohr.

