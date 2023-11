Lufthansa im Sommer profitabel wie nie | Börsen-Zeitung

"Auch wenn die geopolitische Lage herausfordernd bleibt, stimmt uns unser Buchungsausblick positiv – nicht nur für ein sehr gutes Konzernergebnis in diesem Jahr, sondern auch darüber hinaus", erklärte Vorstandschef Carsten Spohr. Die Lufthansa bekräftigte trotz anhaltend hoher Buchungen im vierten Quartal das Gewinnziel von mehr als 2,6 Mrd. Euro. Nach neun Monaten sind davon schon 2,2 Mrd. Euro erreicht.

