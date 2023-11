Lufthansa-Aktie: Wie Experten die Lufthansa-Aktie im Oktober einstuften

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.AnalystKurszielAbstand KurszielDatumDeutsche Bank AG11,00 EUR67,3019.10.2023RBC Capital Markets--10.10.2023UBS AG14,25 EUR116,7309.10.2023UBS AG--06.10.2023RBC Capital Markets9,50 EUR44,4905.10.2023JP Morgan Chase & Co.13,00 EUR97,7204.10.2023Bernstein Research8,00 EUR21,6704.10.2023Bernstein Research8,00 EUR21,6703.10.2023Redaktion finanzen.net

Wie Experten die Lufthansa-Aktie im Oktober einstuften

Lufthansa-Aktie nachbörslich fester: Lufthansa erhält ein knappes Investmentgrade-Rating von Fitch

Lufthansa-Aktie: Lufthansa steigert Gewinn

Analysten sehen bei HUGO BOSS-Aktie Potenzial

Oktober 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der AIXTRON-Aktie angepasst

5 Experten bewerten T-Mobile US-Aktie als Kauf

