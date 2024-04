Lucy Diakovska: Ein bewegtes Jahr mit Höhen und Tiefen

Bei Lucy Diakovska ist in den vergangenen 365 Tagen so einiges passiert. Ihr 48. Geburtstag ist Grund genug, auf die bewegendsten Momente ihres vergangenen Jahres zurückzublicken. An kaum einem Fan des deutschen Trash-TVs dürfte ihre Teilnahme am Dschungelcamp vorbeigegangen sein. In der australischen Wildnis sammelte die No Angels-Sängerin Sympathiepunkte mit ihrer authentischen Art und ihrem Einsatz in den Dschungelprüfungen. Am Ende ging sie als stolze Siegerin aus dem Format.

'Ich danke euch allen, dass ihr mir dieses Zepter anvertraut. Ich verspreche euch, ich werde euch nicht enttäuschen!', sicherte sie den Fans bei ihrer Krönung zu. In ihrem privaten Umfeld musste die gebürtige Bulgarin einen schweren Schicksalsschlag verarbeiten. Während sie sich in Australien für das Dschungelcamp vorbereitet hatte, war ihr geliebter Hund verstorben. Lucy hatte damals die Entscheidung getroffen, den Pitbull Alec einschläfern zu lassen

