Loverboys: Die perfide Masche der Ausbeutung

Es ist eine perfide Masche, die einen komplett fassungslos macht: Sogenannte Loverboys machen derzeit die Runde. Doch worum geht es dabei genau? Wir klären euch auf und verraten, wie ihr euch wehren könnt.Meist fängt es ganz normal an. Ein junges Mädchen lernt einen jungen Mann kennen, oftmals via Internet, beide nähern sich an und werden ein Paar. Er ist aufmerksam, fürsorglich und liebevoll – der perfekte Freund, die große Liebe.

Was dann passiert, ist aus der Außenperspektive kaum zu verstehen, ist aber psychologisch sehr wohl erklärbar: Der Loverboy nutzt das Vertrauen und die Zuneigung seiner meist sehr neuen Freundin schamlos aus. Hat er sie erst einmal in sich verliebt gemacht und sie verführt, dann folgt Stufe zwei seines Plans. Jetzt beginnt der neue Freund von Geld zu reden, genauer gesagt: von seinen großen Geldsorgen. Oder er behauptet, dass beide Geld bräuchten, also sie und er, um ihre Liebe und ihren Traum leben zu können. Auf jeden Fall steht ab da das Thema Geld ganz oben auf der List

:

GOFEMİNİN_DE: Negative Angewohnheiten: 10 Dinge, die wir unseren Kindern nicht vorleben solltenEhe man sich versieht, haben sich unsere Kinder das ein oder andere Verhalten von uns abgeschaut! Prinzipiell ist das natürlich eine gute Sache. So lernen Kinder quasi Tischmanieren, Höflichkeit oder das Ordnung halten ganz automatisch – also meistens. Allerdings schauen sich unsere Kinder nicht nur positive Dinge ab, sondern leider auch unsere negativen Angewohnheiten. Umso wichtiger ist es deshalb, dass wir ihnen wirklich gute Vorbilder sind und diese zehn Dinge von nun an lassen.

Herkunft: gofeminin_de | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »

EXPRESS24: Sohn stiehlt Guirassy die Show: „In die Kurve mit dem kleinen Mann“Traum-Comeback für Serhou Guirassy! Nicht nur der Top-Stürmer steht im Rampenlicht, auch sein Sohn erregt Aufsehen in den sozialen Medien.

Herkunft: express24 | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: For the King 2: Ein fesselndes Rundentaktik-SpielDer Vorgänger war auf Steam auch dank Corona enorm beliebt, jetzt muss For the King 2 im Test zeigen, ob es da mithalten kann. Immerhin mehr als ihre drei Begleiter, die tot neben ihr liegen. Aber nur ein Siebtel der Hitpoints, die der letzte Gegner noch besitzt – der übrigens gerade mit seiner Zweihandaxt auf uns zustürmt. Doch elegant weicht unsere Schützin aus, lädt ihre Pistole und schießt … vorbei!Wir grinsen, feuern erneut, das Geschoss saust auf ihn zu – und der Kerl blockt es ab. Verdammt! Bibbernd erwarten wir den Einschlag seiner Axt, doch unsere Schützin weicht wieder aus. Wir sind dran!Mit einem sauberen Treffer geht der letzte Übelwicht des Banditenkönigs in die Knie. Gewonnen, Dungeon geschafft, erstes Kapitel gemeistert. So ein dramatisches Rundentaktik-Finale haben wir seit Jahren nicht erlebt!

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

INVESTİNGDE: US-Inflationsdaten und Fed-Kommentare im Fokus der MärkteIn der kommenden Woche werden die Märkte mit Spannung auf die US-Inflationsdaten und die Kommentare mehrerer Fed-Vertreter warten, von denen sich die Anleger endlich Klarheit über die künftige Zinsentwicklung erhoffen.

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen »

GALA: Schnäppchenpreise und attraktive DealsWir zeigen Ihnen, welche Produkte besonders rabattiert sind und wo Sie am meisten sparen können. Täglich versorgen wir Sie mit den neuesten und attraktivsten Deals. Aktuell sparen Sie fast 60% beim Kauf einer silbernen Halskette von Fossil mit Unendlichkeitszeichen. Außerdem stellen wir Ihnen die Beurer HD 75 Heizdecke vor, die perfekt für gemütliche Stunden zu Hause oder im Homeoffice ist.

Herkunft: gala | Weiterlesen »