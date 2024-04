Louis Spohr: Ein vergessener Musiker aus Braunschweig

Fragt man die Braunschweig er nach dem Namen Louis Spohr , fällt den meisten dazu nicht viel ein:"Könnte das ein Politiker sein?"" Louis Spohr ? Hat das etwas mit Braunschweig zu tun?""Kann ich nichts zu sagen, habe ich noch nie gehört. Ist das eine große Wissenslücke?" Ja und nein. Heute ist der Name Louis Spohr fast nur noch Musik kennern ein Begriff.Zu seinen Lebzeiten war das noch ganz anders. Da gehörte Louis Spohr zu den berühmtesten Musik ern überhaupt.

Er genoss Bekanntheit wie Mozart, Beethoven oder der Teufelsgeiger Paganini und war als Komponist, Geigen-Virtuose und Dirigent äußerst vielseitig. Der Musiker wurde am 5. April 1784 in Braunschweig geboren. Nach seiner Ausbildung in Braunschweig begann Spohr mit 15 Jahren seine Konzertreisen, die ihn später durch halb Europa führten. Bei seinen musikalischen Darbietungen an den Höfen bestand er darauf, dass sich das Publikum nicht durch Kartenspiel oder Diner von der Musik ablenkt. Insbesondere in England sorgte Spohr für Furor

Louis Spohr Musiker Braunschweig Komponist Geigen-Virtuose Dirigent

