Lotus in Not: 2 Mio Euro Hilfe von Bernie Ecclestone?

In der britischen Presse wird darüber spekuliert, ob Lotus überhaupt in Monza antrete. Federico Gastaldi, der stellvertretende Teamchef von Lotus, hat in Belgien jedoch versichert, dass Lotus fahren werde.

Die Hilfe von Ecclestone lässt sich daraus erklären, dass er das Team unbedingt in der Formel 1 halten will – wegen Renault.In Belgien war Lotus nur zum Teil aus den richtigen Gründen in den Schlagzeilen: Romain Grosjean bescherte dem Team einen grossartigen dritten Platz (die erste Podestplatzierung des Genfers nach 21 Monaten), aber da galt das Material der Schwarzen bereits als beschlagnahmt – nach einem Besuch der Gerichtsvollzieher.

Lotus befindet sich seit längerem in Finanznöten, in Ungarn rückte wegen Unregelmässigkeiten bei der Bezahlung Reifenlieferant Pirelli zunächst keine Walzen heraus. Operationsleiter Alan Permane gibt zu: «Das ist finanziell das schwierigste Jahr, und es nicht einfach, die Autos jeweils auf die Bahn zu bringen.» Umso erstaunlicher der dritte Rang von Grosjean in Belgien. Zumal Lotus angeblich nur noch drei funktionierende Getriebe besitzt.

Was viele vergessen haben: das heutige Lotus (das mit dem früheren Rennstall gleichen Namens von Colin Chapman nichts zu tun hat) ging aus dem Toleman-Rennstall hervor, der anfangs der 80er Jahre aus der Formel 2 in die Formel 1 aufgestiegen war. Ayrton Senna debütierte 1984 mit Toleman in der Formel 1. Ted Toleman verkaufte sein Team später an Benetton, die zuerst Sponsor des Rennstalls gewesen waren.

