Jeden Mittwoch und Samstag ist es so weit: Die transparente Trommel wird gedreht und jeder mit einem Los hofft auf den großen Erfolg. Die Lottozahlen 6aus49 von Mittwoch, 1. November 2023: Die Lotto-Zahlen am Mittwoch wurden um 18:25 Uhr gezogen. Sie können bei LOTTO 6aus49 online (LOTTO.de) oder mit einem Spielschein spielen. Dazu kann in jeder Annahmestelle der deutschen Lotto- und Totogesellschaften oder online ein Spielschein gekauft werden. Die Spielregeln sind ebenso simpel. Auf jedem LOTTO-Lottoschein sind 12 Tippfelder mit jeweils 49 Zahlen. Auf einem dieser Tippfelder müssen Sie dann sechs Zahlen ankreuzen. Die Superzahl ist die letzte Ziffer der Spielscheinnummer.) werden in einem Zufallsverfahren sechs Zahlen plus eine Superzahl ermittelt. Gewonnen haben Sie, wenn mindestens zwei der Gewinnzahlen plus der Superzahl mit den von Ihnen ausgewählten Zahlen übereinstimmen. Maximalen Gewinn, also den LOTTO-Jackpot, erhalten Sie bei einer vollständigen Übereinstimmung der von Ihnen ausgewählten Zahlen mit den gelosten Zahlen. Die Chancen dazu stehen allerdings 1 zu 140 Millionen. Kurz nach der Ziehung am Mittwoch oder am Samstag sehen Sie die aktuellen Zahlen online. Wenn Sie online teilgenommen und gewonnen haben, bekommen Sie eine E-Mail und/oder SMS. Zur Gewinnermittlung können Sie zur Annahmestelle ihrer Wahl gehen. Dazu benötigen Sie nur ihren Lottoschein. Kleinere Gewinne können in Lottofilialen bar ausgezahlt werden

