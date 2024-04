Lotto-Tipper aus NRW gewinnt 10 Millionen Euro

Der frühe Vogel hat den Wurm gefangen: Ein Lotto-Tipper aus NRW ist um 10 Millionen Euro reicher – dank des Lotto-Superdings. Über einen riesigen Gewinn freuen. Die Ostertage 2024 dürfte ein Tipper aus dem Oberbergischen Kreis so schnell daher nicht vergessen – dank des Lotto-Superdings. Wie Westlotto mitteilt, traf er alle sechs richtigen Zahlen plus Superzahl. Diesen ersten Gewinnrang teilt er sich mit einem Tipper aus Niedersachsen. Beide sind jetzt jeweils um 10.837.117 Euro reicher.

Das Besondere dabei: Der Neu-Millionär aus dem Bergischen Kreis gab seinen Spielauftrag bereits am 19. Februar ab – also am Tag des Vorverkaufsstarts. Darüber hinaus hatten vier weitere Tipper aus NRW Glück beim Lotto am Samstag. Bei der Zusatzlotterie Super 6 trafen sie jeweils die erste Gewinnklasse – was je 100.000 Euro bedeutet. Die Gewinner kamen aus den Kreisen Steinfurt (2), Höxter sowie dem Rhein-Sieg-Kreis

