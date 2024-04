Lotto-Gewinner verschweigt 30 Millionen Euro Gewinn vor Familie

Ein Spieler räumte umgerechnet 30 Millionen Euro im Lotto ab. Doch er hatte seine Gründe, es Frau und Kind nicht zu sagen. Guangxi Zhuang - Lotto (6aus49) ist nicht die einzige Lotterie, bei der Tipperinnen und Tipper Millionen abräumen können.

Während es in vielen europäischen Regionen den Eurojackpot oder die Euromillions gibt, bei denen ebenfalls ein großer Gewinn lockt, kann man beispielsweise in China bei einer Lotterie mit den sieben richtigen Zahlen zum Millionär oder zur Millionärin werden.berichtete. Der Lotto-Gewinner, der nur unter dem Pseudonym „Li“ bekannt ist, kaufte 40 Spielscheine für 80 Yuan, rund elf Euro. Jedes Ticket beinhaltete seine sieben Glückszahlen. Er gewann 219.200.000 Yuan, umrechnet also fast 30 Millionen Euro – ein fantastischer Gewinn. Doch wer nun glaubt, dass seine Familie, speziell sein Sohn und seine Frau, überglücklich waren, hat sich getäuscht. Denn diese wussten gar nichts vom Lotto-Glüc

Lotto Gewinn Familie Geheimnis Millionen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



merkur_de / 🏆 32. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

1,9 Millionen Euro ohne Boni: Mercedes-Topmanager verdient 12,2 Millionen EuroDurch das Erreichen langjähriger Ziele, fährt Ola Källenius, der Vorstandschef von Mercedes, doppelt so viel Gehalt ein wie im Jahr zuvor. Damit erhält er teilweise das Dreifache seiner Vorstandskollegen. Der Konzern selbst verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr weniger Gewinn.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Wieder gewinnt Wolfsburg: Postcode Lotterie verteilt 1,4 Millionen Euro an 424 GewinnerDüsseldorf/Wolfsburg (ots) - Freude pur in der Autostadt: 424 Gewinner*innen mit 572 Losen freuen sich über den März-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Besonderen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Eurojackpot: Hesse gewinnt 30,5 Millionen Euro - was Lotto ihm jetzt rätAuf einen Schlag ist dieser Mann aus Hessen um über 30 Millionen Euro reicher! Er tippte als einziger Tipper in 19 Ländern alle sieben Ziffern richtig.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Glücksspiel: Mittelhesse gewinnt rund 30,5 Millionen Euro im LottoWiesbaden (lhe) - Ein Mann aus Mittelhessen hat den Eurojackpot geknackt und rund 30,5 Millionen Euro gewonnen. Er habe bei der Ziehung der europäischen

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Hessen: Mittelhesse gewinnt rund 30,5 Millionen Euro im LottoAls einziger Tipper in 19 Ländern kreuzt ein Mann aus Hessen die richtigen Zahlen an und knackt den Eurojackpot. Er erzielt den achthöchsten Lottogewinn, der im Bundesland bisher erreicht wurde.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Lotto-Tipper aus NRW gewinnt 10 Millionen EuroEin Lotto-Tipper aus NRW ist um 10 Millionen Euro reicher – dank des Lotto-Superdings. Der Gewinner traf alle sechs richtigen Zahlen plus Superzahl und teilt sich den ersten Gewinnrang mit einem Tipper aus Niedersachsen. Zusätzlich gab es vier weitere Gewinner aus NRW bei der Zusatzlotterie Super 6.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »