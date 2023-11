Lothar Matthäus wird heftig von Weltmeister kritisiert: 'Heul woanders'

In Anbetracht der Berichte, die schon in den vergangenen Wochen auf eine Würdigung des Argentiniers hingedeutet hatten, kam dies wenig überraschend. Auch die Zahlen, die"La Pulga" im Bewertungszeitraum – also innerhalb der vergangenen Saison – gesammelt hat, sprechen für ihn., in dem wir dich mit den watson-Highlights versorgen. Und zwar nur einmal pro Tag – kein Spam und kein Blabla, versprochen! Probiere es jetzt aus.

Für Ex-Klub Paris Saint-Germain sowie die Nationalmannschaft kam der Spielmacher auf 63 Torbeteiligungen in 54 Partien. Mit PSG wurde er dabei französischer Meister, gewann zudem den nationalen Supercup. Über allem steht bei Messi in der vergangenen Saison aber die Weltmeisterschaft, bei der er Argentinien mit überragenden Leistungen zum ersten Titel seit 1986 geführt hat.

Mit 65 Torbeteiligungen in 57 Spielen hat der Norweger ebenfalls beeindruckende Zahlen vorzuweisen, mit seinem Klub holte er zudem das Triple. In Paris wurde die Tormaschine daher mit der Gerd-Müller-Trophäe als erfolgreichster Knipser ausgezeichnet. Beim Ballon d'Or landete er hingegen auf dem zweiten Rang."Für mich führt kein Weg an Haaland vorbei.

, schloss Matthäus seine Wutrede. Argumente lassen sich unter dem Strich gewiss für beide Profis finden – auch für den Dritten, Kylian Mbappé. Der hat im WM-Finale bekanntermaßen dreifach getroffen.Gewinnen konnte aber nur einer, am Ergebnis wird auch Matthäus' Einschätzung nichts mehr ändern. Die Aussagen des deutschen Rekordnationalspielers haben aber etwas anderes ausgelöst: eine Reaktion unter den Argentiniern.

