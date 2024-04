Lost in Fuseta - Krimi aus Portugal

Das Ermittlerteam in Fuseta (v.l.n.r.): Leander Lost (Jan Krauter), Carlos Esteves (Daniel Christensen) und Graciana Rosado (Eva Meckbach). Hier gibt es alle Infos rund um Termine , Darsteller , Handlung , Übertragung und Wiederholung im Stream und TV.Die ARD zeigt heute mit "Lost in Fuseta" einen Krimi aus Portugal . Hier gibt es alle Infos rund um Termine , Darsteller , Handlung , Übertragung und Wiederholung .

-Zweiteiler"Lost in Fuseta - Spur der Schatten" ermittelt der deutsche Kommissar in der portugiesischen Küstenstadt Fuseta. Neben kriminaltechnischen steht er dabei auch vor persönlichen Herausforderungen. Durch sein Asperger-Syndrom fällt es ihm zwar ausgesprochen leicht, Hinweise zu kombinieren und komplexe Beweislagen zu durchdringen, doch zwischenmenschliche Situationen, sowie Kommunikation und Empathie gehören dagegen nicht zu seinen Naturtalenten. Der Film basiert auf Büchern von Holger Karsten Schmidt, der die Romanvorlage unter dem Pseudonym Gil Ribeiro veröffentlicht ha

Lost In Fuseta Krimi Portugal

Lost in Fuseta - Spur der Schatten: Krimi aus PortugalDie ARD zeigt mit "Lost in Fuseta" einen Krimi aus Portugal. Hier gibt es alle Infos rund um Termine, Darsteller, Handlung, Übertragung und Wiederholung.

– Spur der Schatten (1) | Lost in Fuseta – Ein Krimi aus Portugal: Spur der SchattenDer deutsche Europol-Kommissar Leander Lost ist nun fester Bestandteil der Policia Judicária von Fuseta. Als seine Kollegin Teresa spurlos verschwindet, drängt er die neue Chefin, mit aller Kraft, nach ihr zu suchen.

Vorschau: 'Lost in Fuseta - Ein Krimi aus Portugal' im ErstenIn 'Lost in Fuseta' (Das Erste) sucht der hochintelligente Ermittler Leander Lost einen Entführer. Die Anwältin Mai (ZDF) hat es mit einem Mann zu tun, de...

Lost in Fuseta: Spur der Schatten (2) | Filme im ErstenDer deutsche Auslandskommissar Leander Lost erlebt seine Wahlheimat Portugal als Land des Sonnenscheins. Menschen aus Angola verbinden mit der ehemaligen Kolonialmacht jedoch dunkle Kapitel ihrer Geschichte.

