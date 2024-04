Loris Karius und Diletta Leotta vom Berghain ausgeschlossen

Diletta Leotta ist die Verlobte von Loris Karius . In der Bundesliga absolvierte er 95 Spiele, seit 2022 spielt er bei Newcastle United. Wenn er im Tor steht, will er selbst keinen (Ball) reinlassen. Diesmal wurde Loris Karius (30) aber selbst nicht reingelassen. Mehrere italienische Medien zitieren Karius-Freundin Diletta Leotta , die verrät, wie das Duo vom Berlin er Szene-Club Berghain aussortiert wurde.

Diletta: „Du weißt, Daniele (Daniele Battaglia, italienischer Radio-Moderator und Sänger; d. Red.), dass ich in Berlin war und du weißt, dass ich dir gesagt habe, dass ich unbedingt ins Berghain gehen möchte, diesen sehr berühmten Nachtclub, in dem es allerdings eine sehr strenge Einlass-Kontrolle gibt.“-Torwart von Newcastle United und die DAZN-Moderatorin in der Hauptstadt. Karius spielte 2020 bis 2021 für ein Jahr bei Union Berlin, kennt die Stadt also bestens. Bei Instagram posteten sie jeweils Bilder vom Besuch der Metropol

