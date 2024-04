Den kurzen Urlaub strip in die alte Heimat Berlin hatten sich Newcastle-Torwart Loris Karius (30) und seine Verlobte Diletta Leotta (32) anders vorgestellt. Der Keeper spielte in der Saison 2020/21 ein Jahr für Union Berlin und kennt sich in der deutschen Hauptstadt eigentlich aus. Auf Instagram postete die Dazn-Moderatorin Fotos von ihren gemeinsamen Tagen in Berlin . Ihre Abendplanung in der Metropole mussten sie jedoch kurzfristig umwerfen.

Loris Karius scheitert an Berliner Türsteher Leotta erzählte in einem Gespräch mit Daniele Battaglia bei „Radio 105“, dass sie „unbedingt ins Berghain gehen möchte, diesen sehr berühmten Nachtclub, in dem es allerdings eine sehr strenge Einlass-Kontrolle gibt.“ Die Verlobte von Loris Karius machte jedoch anscheinend einen Fehler bei der Wahl ihres Outfit

Loris Karius Diletta Leotta Berlin Urlaub Berghain

