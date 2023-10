Lords of the Fallen: Update erleichtert das Sammeln von Trophäen

Falls ihr auf der Jagd nach Trophäen seid, geht das jetzt in Lords of the Fallen im NG+ wesentlich leichter.

Das New Game Plus sieht in den meisten Souls-Spielen ganz ähnlich aus: Wir nehmen unsere Ausrüstung und unser hohes Level mit, dafür werden die Feinde zäher.kam aber von Anfang an mit einer ganz eigenen Idee, um die zweite Reise etwas spannender zu gestalten. Die war aber eher für Hardcore-Spieler*innen gedacht.

Mit Update 1.1.222 gibt es jetzt eine Alternative, die genau das Gegenteil ist und es euch leichter macht, schnell noch mal ein paar Trophäen abzustauben. Auch das ursprüngliche Konzept wurde noch mal ein wenig überarbeitet.In Lords of the Fallen gibt es die typischen Checkpoints, an denen wir unsere Heilung wieder auffüllen können, wobei aber auch die Gegner zurückgesetzt werden. headtopics.com

Die eigentliche Idee des Entwicklerteams war es, im NG+ nur noch auf die zuletzt genannte Speicherpunkt-Variante zu setzen und die fixen"Vestiges" abzuschaffen - eine ganz schöne Herausforderung für Spieler*innen.

Mit Patch 1.1.222 gibt es jetzt aber eine Alternative, die wir optional wählen können und die das Action-RPG leichter statt härter machen dürften, sodass Trophy-Fans sich schneller durchprügeln können, um noch die ein oder andere Aufgabe abzuhaken. headtopics.com

Ab dem heutigen Patch wird euch nach Abschluss eures ersten Spieldurchlaufs eine neue Option angezeigt, bevor ihr mit dem nächsten Durchgang beginnt. Ihr könnt entweder direkt mit dem nächsten Ne Game fortfahren (d.h. wenn ihr gerade NG+1 abgeschlossen habt, würdet ihr zu NG+2 übergehen), oder ihr könnt das aktuelle NG mit demselben Schwierigkeitsgrad erneut spielen, allerdings dabei euren Charakters, eure Gegenstände und euren Fortschritt beibehalten.

Lords of the Fallen macht das New Game Plus jetzt zu einem Traum für Trophy-JägerLords of the Fallen geht mit dem New Game Plus etwas anders um, als wir das von Soulslikes gewohnt sind. Version 1.012 bringt eine weitere Neuerung. Weiterlesen ⮕

Ballon d'Or 2023: Alle Nominierten, Favoritren und Trophäen - Showdown mit Messi, Haaland, Musiala und Co.Heute wird im Theâtre du Châtelet in Paris der Ballon d'Or 2023 vergeben. Wer sind die Nominierten, wer gilt als Favorit? Hier gibt es alle Infos. Weiterlesen ⮕

Verletzungspech für SC Freiburg: Philipp und Sallai fallen ausMaximilian Philipp erleidet Schultereckgelenksprengung, Roland Sallai bestätigt Muskelfaserriss im linken Oberschenkel. SC Freiburg ohne beide Spiele r gegen Bayer Leverkusen. Weiterlesen ⮕

Verletzungspech für Freiburg: Philipp und Sallai fallen ausMaximilian Philipp erleidet eine Schultereckgelenksprengung, während Roland Sallai einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel hat. Beide Spiele r werden dem SC Freiburg in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Weiterlesen ⮕

Thomas Gottschalks Abschiedsshow: Iris Klein soll die Hüllen fallen lassenDer Kult-Moderator Thomas Gottschalk verabschiedet sich am 25. November 2023 von der beliebten Samstagabend-Show "Wetten, dass?". Sein Freund Mike Krüger schlägt vor, dass Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, in der Abschiedsshow die Hüllen fallen lässt. Der Reality-TV-Star reagiert auf die skurrile Idee. Weiterlesen ⮕

Verletzte NFL-Quarterbacks: Cousins, Stafford, Pickett und Taylor fallen ausDie Liste der verletzten NFL-Quarterbacks ist am Sonntag noch einmal deutlich länger geworden. Nach weniger als der Hälfte der Saison sind ein Viertel der Teams schon zu Wechseln auf der wichtigsten Position gezwungen worden. Weiterlesen ⮕