Lola Weippert spricht über ihre Erfahrungen mit Paar-Therapie

Lola Weippert (28) gibt private Einblicke! Vor allem ist die Beauty für ihre Moderation von Temptation Island bekannt, wo Paare ihre Beziehungen auf den Prüfstand stellen. Die Blondine selbst sei bereits von einem Ex-Partner betrogen worden. Aber auch in anderen ihrer Romanzen schien der Wurm drin gewesen zu sein. 'Ich war mit allen Ex-Freunden in Paar-Therapie ', gibt Lola nun im Interview mit Bunte zu.

Seit acht Jahren sei sie außerdem in Einzeltherapie und wolle lernen, sich so sehr zu lieben, dass sie ihre Grenzen weiß. 'Die kannte ich lange nicht und habe viel mit mir machen lassen. Vor allem von Männern, weil ich nicht wusste, was will ich, was nicht, was bin ich mir wert und wo muss ich sagen: Es reicht!', erklärt das Model. Auch die Paar-Therapie habe der 28-Jährigen weitergeholfen: 'Ich verstehe, dass Paar-Therapie manche abschreckt, aber für mich verbessert es die Kommunikation, weil wir die Welt alle subjektiv wahrnehme

Lola Weippert Moderatorin Temptation Island Paar-Therapie Einzeltherapie Beziehungen

