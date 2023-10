LoL Worlds: Europäische Überraschung bleibt aus

Yicun Liu. Gleich zwei asiatische Vertreter hatte die Organisation aus Berlin zum Auftakt geschlagen und somit auch nach der Niederlage gegen Gen.G im dritten Spiel noch beste Chancen aufs Weiterkommen. Geklappt hat es damit in der zweiten Hälfte der Swiss Round, die über das Wochenende ausgespielt wurde, aber nicht. DerG2 desolat gegen NRG - Fnatic kassiert Reverse Sweep

Speziell das Duell mit NRG dürfte G2 wurmen, glückte beim 0:2 nach Matches doch so gut wie gar nichts. Die Nordamerikaner hingegen erwischten einen Sahnetag und führte den Gegner phasenweise vor. Mit 23:3 Kills zerlegte der LCS-Repräsentant G2 im ersten Duell nach gut 30 Minuten, ehe der zweite Vergleich in ähnlicher Länge und Deutlichkeit für das Weiterkommen von NRG sorgte.

Dass die Organisation damit die einzige in den Play-offs ist, die nicht aus Asien kommt, lag an einer weiteren Niederlage von G2 gegen Bili Bili Gaming und einem Reverse Sweep von Weibo Gaming gegen Fnatic. Keine halbe Stunde hatte das britische Team in der ersten Runde des Best-of-3 gebraucht, um in Führung zu gehen, verlor dann aber im zweiten Match den entscheidenden Kampf am Baron und kassierte dabei gleich fünf Kills. headtopics.com

Weibo hatte derweil dafür gesorgt, dass MAD Lions keine Chance mehr auf das Weiterkommen hatten. Zwar war das dritte europäische Team, das noch auf die Play-offs hoffen konnte, gut in das erste Duell gestartet. Gegen den erwartungsgemäß überlegenen Gegner blieb die Überraschung dennoch aus. Mit 2:1 gewann Weibo und rettete sich so in das Entscheidungsspiel gegen Fnatic und schließlich ins Viertelfinale.

Ausgespielt werden die Viertelfinals ab Donnerstag europäischer Zeit. Die Halbfinals und das Finale steigen dann am 11., 12. und 19. November.

Überraschung bei der heutigen Folge von DudWDer Weltmeister legt seinen feierlichen Auftritt ab und schickt stattdessen einen Mitarbeiter ins Rennen. Gemischte Reaktionen auf Twitter. Weiterlesen ⮕

Saudi Pro League: Europäische Fußballstars wechseln in die WüsteDie Vereine aus der höchsten saudi-arabischen Fußball-Liga, der Saudi Pro League, befinden sich derzeit sprichwörtlich in einem Kaufrausch. Europäische (Alt-)Stars wechseln in die Wüste und erhalten astronomische Gehälter. Die Übertragungsrechte für die kommenden zwei Spielzeiten sind gesichert. Weiterlesen ⮕

Button & Magnussen: «Das war eine Überraschung»Kevin Magnussen und Jenson Button waren von ihren Startplätzen 5 und 6 in Monza überrascht. Jetzt hoffen die beiden McLaren-Piloten, dass sie an diese Leistung auch im Rennen am Sonntag anknüpfen können. Weiterlesen ⮕

Handball: TV Neerstedt verpasst Überraschung gegen SpitzenteamIn einer torarmen Partie war der Tabellenletzte beim Vierten eine Halbzeit lang auf Augenhöhe. Doch zwei Schwächen verhinderten einen Erfolg. Weiterlesen ⮕

Serie von Protesten: Palästinenser prägen europäische StraßenDie vereinzelten Freudenfeiern am Tag des Massakers an Israelis waren nur der Auftakt. Zu Tausenden gehen inzwischen fast täglich Pro-Palästina-Protestanten in Europa auf die Straße und erfahren dabei ein neues Wir-Gefühl. Weiterlesen ⮕

G2 Esports scheidet aus den Worlds ausDas beste EU-Team, G2 Esports, verliert gegen NRG Esports und BLG und scheidet somit aus den Worlds aus. Zum ersten Mal seit 2014 ist kein EU-Team in den Finalrunden vertreten. Weiterlesen ⮕