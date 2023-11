Lokführergewerkschaft GDL ruft zu Urabstimmung auf

Einen Tag nach dem bundesweiten Warnstreik ruft die Lokführergewerkschaft GDL ihre Mitglieder zu einer Urabstimmung auf. Wann diese stattfinden soll, ist allerdings noch unklar. Die Gewerkschaft rief am Freitag ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn, Transdev, City-Bahn Chemnitz und acht Personaldienstleistern zur Urabstimmung auf. Der GDL-Vorsitzende, Claus Weselsky, betonte, dass im Fernverkehr nur 20 Prozent der Züge fuhren.

Eigentlich hatten beide Seiten am Donnerstag ihre Tarifverhandlungen in Berlin fortsetzen wollen, die Bahn hatte die Gespräche aber wegen des Streiks abgesagt. Nach dem Warnstreik der Lokführer läuft der Bahnverkehr in Deutschland wieder weitgehend normal. Wegen des Tarifkonflikts droht die Gewerkschaft GDL jedoch erneut mit Streiks. Die Gewerkschaft sei 'auch am Freitag' in Berlin verhandlungsbereit gewesen, erklärte die GDL am Abend. Die Deutsche Bahn habe Verhandlungen aber erneut 'verweigert'

STERNDE: Bahnstreik: Der Lahmleger – wer ist GDL-Chef Claus Weselsky?Erneut drohen Bahnstreiks. Die GDL treibt die Deutsche Bahn wieder vor sich her. Im Mittelpunkt ihr Chef: Claus Weselsky. Wer ist der Mann, der Deutschlan...

RBB24: Zugverkehr in Deutschland durch GDL-Streik beeinträchtigtDie meisten Züge stehen am Donnerstagmorgen still. Pendler und Bahnreisende sind wegen des GDL - Streik s auf einen Notfahrplan oder alternative Verkehrsmittel angewiesen. Betroffen sind neben dem Fernverkehr auch Regionalzüge und die Berliner S-Bahn.

BR24: GDL-Streik bei der Bahn: Aktuelle Entwicklungen im News-TickerViele haben heute früh das Auto genommen. Wer kann bleibt daheim oder ist froh, dass er nícht auf S-Bahn oder andere Züge angewiesen ist. Der GDL Streik läuft und die Bahn hat nur ein sehr eingeschränktes Zugangebot am Start. Näheres laufend bei BR24

TAGESSPİEGEL: Warnstreik der GDL in Berlin: S-Bahn fährt nach NotfahrplanDas Chaos blieb am Morgen aus. Die Bahn schaffte es, einen Notfahrplan bei der S-Bahn zu organisieren. Die private Odeg fährt bislang nach Plan, die BVG ist nicht betroffen.

WDRAKTUELL: Guten Morgen, NRW!Bei der Bahn wird seit gestern Abend gestreikt. Viele Züge fallen aus oder fahren seltener. Diese und weitere Nachrichten in unserem Nachrichten überblick. Streik👇

TAGESSPİEGEL: GDL-Chef schließt weitere Warnstreiks bei der Deutschen Bahn nicht ausBei der Bahn geht so gut wie nichts mehr. Wegen des Warnstreik s der GDL fallen etliche Verbindungen aus. In manchen Regionen wird heute kein einziger Zug fahren. In Berlin und Brandenburg sind zum Teil Busse im Einsatz.

