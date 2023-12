Lokführergewerkschaft bestreikt Personenverkehr auf der Schiene

Die Lokführergewerkschaft hat mit dem Warnstreik den Personenverkehr auf der Schiene heftig getroffen - auch rund um Bremen. Wie die Tarifverhandlungen nun weitergehen, ist aber völlig offen.Die Deutsche Bahn will am Tag nach dem Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL wieder das normale Angebot im Personenverkehr auf die Schiene bringen. Das teilte der bundeseigene Konzern am Freitagabend online mit.

„Einzelne wenige ausfallende Züge als Folgewirkung aus dem Streik der GDL sind insbesondere im morgendlichen Betriebsanlauf möglich“, hieß es. Zuvor hatte die GDL stundenlang den Personen- und den Güterverkehr bestreikt und damit auch zu großen Teilen lahmgelegt -Im Fernverkehr brachte die Bahn gemäß eines Notfahrplans rund 20 Prozent des Programms auf die Schiene. Im Regionalverkehr war die Lage sehr unterschiedlich. In manchen Regionen fuhr kaum ein Zug, in anderen einzelne Linien. Auch Ersatzbusse kamen während des 24-Stunden-Warnstreiks zum Einsatz.Im laufenden Tarifkonflikt zwischen der Bahn und der GDL war es der zweite Arbeitskamp





Bahn und GDL vertagen sich auf kommende WocheDie Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL wollen ihre Tarifgespräche in der kommenden Woche fortsetzen.

Lokführergewerkschaft ruft zu bundesweitem Streik aufDie Lokführergewerkschaft GDL hat zu einem bundesweiten Streik aufgerufen. Der Bahnverkehr wird für 20 Stunden bestreikt. Die Deutsche Bahn hat einen Notfahrplan erstellt und empfiehlt Reisenden, ihre Reise zu verschieben.

