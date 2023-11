Lokführer streiken, Züge fallen aus

Seit Mittwochabend streiken die Lokführer. Schon zuvor sind laut Deutscher Bahn Züge ausgefallen. BVG ist nicht vom Streik betroffen.Es ist ein Bahnangestellter mit gelber Weste, der seinem Gesprächspartner am Handy zuruft: „Weil sie den Hals nie vollkriegen …“ Er eilt am Donnerstagmorgen um kurz nach sechs durch den.

Wen er meinte? Die Vermutung liegt nahe: Die Gewerkschaft der Lokführer (GDL), die am Dienstagnachmittag vergleichsweise kurzfristig ihren 20-stündigen Warnstreik bekannt gegeben hatte.73 nach Zürich fährt um 6.36 Uhr als einer von geschätzt 20 Prozent der Züge ab. Ein älteres Paar steht am Bahnsteig und wartet. Sie wollen zu ihrem Sohn, der in der Schweiz arbeitet. „Wir haben uns gestern bei der Bahn erkundigt und sie haben uns versichert, dass der Zug fährt.“mit Appetit auf Burger. Die große Hamburgerkette im Untergeschoss hat geschlossen. Wegen „Bauarbeiten“. Voraussichtlich bis Donnerstagabend. So lang soll auch der Streik dauer

BERLİNERZEİTUNG: Bahnstreik-Liveticker: Viele S-Bahnen in Berlin fallen aus++ Streik der Lokführer hat begonnen ++ Berliner S-Bahn, Regionalzüge sowie ICE- und IC-Züge sind betroffen ++ Deutsche Bahn erstellt Notfahrplan ++ Alle Infos im Newsblog ++

DERSPİEGEL: GDL will Arbeitszeit für Lokführer verkürzenDie Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) fordert eine Verkürzung der Arbeitszeit für Lokführer von 38 auf 35 Stunden. Außerdem sollen die Gehälter um 555 Euro pro Monat steigen und Azubis mehr bekommen. Die Bahn bietet eine Lohnerhöhung von elf Prozent sowie einen Inflationsausgleich von 2850 Euro an, will die Arbeitszeit jedoch nicht verkürzen. Die Verhandlungen sind durch einen überraschenden Ausstand der Gewerkschaft unterbrochen worden.

BERLİNERZEİTUNG: Lokführer-Gewerkschaft GDL und die Geiselhaft der Bahn-KundenIst die Lokführer-Gewerkschaft GDL wirklich „gierig“ und nimmt die Gesellschaft mit dem Bahnstreik in „Geiselhaft“? Unser Autor Maximilian Both sagt: Nein, der Streik ist richtig! DeutscheBahn DeutscherGdl IGEB_Berlin PRO_BAHN

RPONLİNE: Bahnstreik: Das sollten Reisende in NRW wissenUm 22 Uhr startet der neue Streik der Lokführer. Rund 80 Prozent der Fernzüge fallen wohl aus, aber in NRW fahren mehr Züge als viele denken. Auch der Nahverkehr ist nicht direkt betroffen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

RBB24: Zugverkehr in Deutschland durch GDL-Streik beeinträchtigtDie meisten Züge stehen am Donnerstagmorgen still. Pendler und Bahnreisende sind wegen des GDL- Streik s auf einen Notfahrplan oder alternative Verkehrsmittel angewiesen. Betroffen sind neben dem Fernverkehr auch Regionalzüge und die Berliner S-Bahn.

SWR3: Lokführergewerkschaft ruft zu bundesweitem Streik aufDie Lokführergewerkschaft GDL hat zu einem bundesweiten Streik aufgerufen. Der Bahnverkehr wird für 20 Stunden bestreikt. Die Deutsche Bahn hat einen Notfahrplan erstellt und empfiehlt Reisenden, ihre Reise zu verschieben.

