Lokführer-Gewerkschaft GDL und die Geiselhaft der Bahn-Kunden

Die Lokführer-Gewerkschaft GDL sei „gierig“ und nehme die Gesellschaft in „Geiselhaft“, ist derzeit in vielen Medien zu lesen. Unser Autor sieht es ganz anders. Ein Kommentar.fordert mehr Lohn, aber vor allem weniger Arbeitszeit für Bahn-Mitarbeiter im Schichtbetrieb. Viele Lokführer schieben schon seit Jahren einen Berg an Überstunden vor sich her. Es geht der GDL in der aktuellen Tarifrunde auch um die Arbeitsbedingungen des Bahnpersonals. Doch gerade hier mauert die Bahn.

Erstaunlicherweise übernehmen zahlreiche Medien die Argumentation des Bahn-Managements nahezu ungefiltert: Die streikenden Lokführer sind gierig und egoistisch! Sind den feinen Lokführern elf Prozent Lohnerhöhung nicht genug? Besonders bizarr: Die GDL nimmt die Bahn-Kunden in Geiselhaft!Diese Wortwahl ist verstörend: Noch immer befinden sich etwa 240 Israelis in der Geiselhaft der islamistischen Terrororganisation Hamas. Von einer Geiselnahme der Bahn-Kunden zu sprechen, würde man im angelsächsischen Raum als „tone-deaf“ bezeichne

:

RBB24: Gewerkschaft GDL kündigt Bahn-Streik von Mittwochabend bis Donnerstag anBei der Deutschen Bahn kommt es bereits am Mittwoch zum Streik: Von 22 Uhr bis Donnerstag, 18 Uhr hat die Lokführergewerkschaft GDL zum Arbeitskampf aufgerufen. Auch die Berliner S-Bahn erwartet massive Einschränkungen.

Herkunft: rbb24 | Weiterlesen »

RPONLİNE: GDL kündigt Streik bei der Deutschen Bahn anDie Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ( GDL ) hat angekündigt, dass es in dieser Woche zu einem Streik bei der Deutschen Bahn kommen wird. Die Fahrgäste müssen mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen rechnen.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

WESERKURİER: GDL bereitet sich auf Arbeitskampf vorVorige Woche wirkte die Stimmung überraschend gut zwischen der GDL und der Deutschen Bahn. Doch am Dienstag macht die Gewerkschaft deutlich: Sie bereitet alles für den Arbeitskampf vor. Über den Zeitpunkt schweigt sie zunächst.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: GDL: Streik beginnt MittwochabendDie Lokführergesellschaft GDL plant Streiks: von Mittwoch- bis Donnerstagabend. Der Unmut sei groß, so die Gewerkschaft - die Deutsche Bahn zeigt sich empört.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

WESERKURİER: Warnstreik der GDL: Bahn setzt auf Notfahrplan im FernverkehrAuf die erste Verhandlungsrunde folgt die erste Eskalation: Ab Mittwochabend wird der Bahnverkehr bundesweit von der Lokführergewerkschaft GDL bestreikt. Die Deutsche Bahn rechnet mit massiven Auswirkungen.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen »

DPA: Gewerkschaft NGG fordert bessere Arbeitsbedingungen in der Gastronomie und im LebensmittelhandwerkDie Gewerkschaft NGG fordert eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in Restaurants, Hotels und im Lebensmittelhandwerk, um eine Personalnot zu verhindern. Der Vorsitzende Guido Zeitler warnt vor hohen Abbruchquoten bei Ausbildungen und fordert einen Kurswechsel.

Herkunft: dpa | Weiterlesen »