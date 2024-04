Lokales LLM plus Google?

15.04.2024

heiseonline

46 sec. here

8 min. at publisher

Apple,KI,Sprachmodell

Während die Welt auf die große KI-Enthüllung von Apple am 10. Juni wartet, sieht es so aus, als ob die erste Welle von Funktionen vollständig auf dem Gerät arbeiten wird. Apples eigenes großes Sprachmodell (Large Language Model, LLM), an dem der iPhone-Hersteller seit Monaten schraubt und dessen Bei den rein lokalen Komponenten soll es aber offenbar nicht bleiben. Stattdessen könne Apple auf Systeme eines externen Partners wiezugreifen, um weitere Funktionen umzusetzen, die das eigene LLM nicht beherrscht. Der Konzern dürfte dabei allerdings darauf setzen, dass Google & Co. keinerlei Nutzerdaten erhalten. Neu wäre es nicht, dass Apple auf Cloud-Partner setzt. So ist etwa bekannt, dass iCloud-Daten bei Google und Amazon Web Services (AWS) gehostet werden. 2021 hieß es, Apple sei sogaran, auf der iOS 18 erstmals präsentiert wird, das dann im Hersbt erscheinen dürfte