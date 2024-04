Lok Leipzig-Maskottchen Lokki unterstützt HFC im Abstiegskampf

Lok Leipzig-Maskottchen Lokki wird am Sonntag in Halle aufdribbeln, um den HFC (da gibt es eine Fanfreundschaft) gegen Ulm im Abstiegskampf zu unterstützen. Dürfte sehr im Sinne von Luca Sirch (24) sein.muss zuvor gegen Viktoria Berlin (13 Uhr) ran – auf seiner offensichtlichen Abschiedstournee für Leipzig. Seine überragende Saison (inklusive der 13 Treffer in Regionalliga und Pokal) haben Begehrlichkeiten geweckt. Die 3. Liga wäre der logische nächste Schritt.Das kann man dann wohl getrost einen Angstgegner nennen. Fünf Stück setzte es für Lok Leipzig im Hinspiel bei Viktoria Berlin. Wohl ...Nun ist es doch viel schlimmer, als zunächst gedacht. Djamal Ziane (32), Kapitän und Mittelstürmer des FC Lok Leipzig, wird in diese... Bereits in der Winterpause wurde mit Halle über einen Wechsel im Sommer verhandelt (BILD berichtete). Doch all das macht wenig Sinn, wenn der HFC und Lok nächste Saison in einer Liga spielen.war das einfach mal ein Kennenlernen