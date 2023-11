Lob der Küche: Sie ist zum Leben da. Der wahre Mittelpunkt der Wohnung ist die Küche. Vom Arbeitsplatz der Hausfrau wurde sie zum offenen Raum, in dem vieles ausgehandelt wird. Küche bedeutet auch, mit den Eigenheiten anderer zurechtkommen zu müssen. Wie bei den meisten Menschen beginnt mein Tag morgens in der Küche, wo ich mit zerknittertem Gesicht zuallererst zur Espressokanne stolpere. Der Tag endet auch hier bei einem Abendtee, der manchmal beim Einschlafen hilft – und manchmal nicht.

Hier wird nicht nur Tee, Kaffee und Essen gekocht, hier passiert noch viel mehr. Ich glaube, dass die Küche der Mittelpunkt der meisten Wohnungen ist, der Raum, in dem das Leben spielt, an dem sich zeigt, was in der Gesellschaft passiert. Und weil das so ist, habe ich in Küchen schon so gut wie alles erlebt: Küsse und Trennungen, Geburtstage und Abschiede, genussvolles Essen und den Weg des Essens wieder heraus, weil es in zu viel Schnappes schwamm





