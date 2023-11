LNG aus den USA oder billiges russisches Gas? SKW Piesteritz erklärt, was Deutschland wirklich braucht

Es gibt in Ostdeutschland wohl kein Industrieunternehmen, das stärker von gestiegenen Gaspreisen betroffen ist als die SKW Stickstoffwerke Piesteritz. Im Agro-Chemie-Park Piesteritz in Wittenberg, Sachsen-Anhalt, produzieren rund 850 Mitarbeiter des Unternehmens von insgesamt 2000 Beschäftigten des Clusters einfache Industriechemikalien wie Ammoniak, Harnstoff, Salpetersäure, aber auch Adblue, das wichtigste Reduktionsmittel für Fahrzeugabgase, und Produkte der Agrochemie.

Herr Franzke, Deutschland konnte die Gasmangellage im letzten Winter auch deswegen erfolgreich überwinden, weil die Bürger so vorbildlich Gas gespart hätten, hieß es in der Politik. Haben die SKW Stickstoffwerke Piesteritz die Krise überwunden beziehungsweise wie sieht es aktuell bei der Produktion aus? Es wird oft vergessen: Nicht nur die Bürger haben Gas gespart, sondern auch die Unternehmen waren aufgrund der hohen Gaspreise gezwungen, die Produktion zurückzufahre

:

ZDFHEUTE: USA unterstützen israelische Angaben über Hamas-Nutzung von KlinikenDie USA stützen israelische Angaben, wonach die radikalislamische Hamas Kliniken wie das Al-Shifa-Krankenhaus für Militäraktionen nutzt. Das sei ein 'Kriegsverbrechen'.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Gipfeltreffen USA-China: Große Symbolik, geringe ErwartungenGipfeltreffen USA-China: Große Symbolik, geringe Erwartungen 👉 Vom Treffen der Präsidenten Biden und Xi in San Francisco wird kein Durchbruch erwartet. Doch könnte es einen Neustart geben. 🔗 Hier lesen

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

SPORTSCHAU: Formel 1 kehrt in die USA zurückZum dritten Mal in diesem Jahr fährt die Formel 1 in den USA. Es ist der größte Markt für eine Rennserie, die einst komplett auf US-Rennen verzichtete und nun weiter wachsen will. f1

Herkunft: sportschau | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: USA: Das FOMC wartet weiter abHannover (www.anleihencheck.de) - Die jüngst gemeldeten Daten zum US-BIP haben fast alle Beobachter mit einem Zuwachs von beachtlichen 4,9% (ann.) positiv überraschen können, berichten Tobias Basse und

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: MARKT USA/Leichte Abgaben zu WochenbeginnDJ MARKT USA/Leichte Abgaben zu Wochenbeginn Nach den jüngsten kräftigen Gewinnen wird die Wall Street zu Wochenbeginn mit einem leichten Minus erwartet. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Klotter: Die Datenflut aus den USA hält die Märkte in AtemSo traden Profis: Über das Zusammenspiel der Sektoren und die Trading-Strategie, die dahinter steckt. Jetzt Stefan Klotters neuen Report lesen! https://tinyurl.com/bdz53s6a CPI, PPI, Arbeitsmarkt - die

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »