LKW-Unfall in Oregon: Über 100.000 Lachse in die Freiheit entlassen

In Oregon kippte ein LKW um und entließ über 100.000 Lachse in die Freiheit . Ein Großteil schwamm über einen Bach in die Freiheit (Symbolbild).Ein mit über 100.000 Lachse n beladener LKW kippte in einer scharfen Kurve um. Ein Großteil der Fische schwamm über einen Bach in die Freiheit . In den USA kippte ein Lastwagen aus einer scharfen Kurve und schüttete dabei mehr als 100.000 lebende Lachse aus.

Wie „“ berichtet, landete der größte Teil der Fische in einem nahegelegenen Bach des Bundesstaates Oregon und überlebte. Der Fahrer des 16-Meter langen Lastwagens konnte den Unfall mit leichten Verletzungen überstehen. Bei den Aufräumarbeiten wurde er von Mitgliedern einer lokalen Fischzuchtanlage, Mitgliedern des indigenen Nez-Perce-Stammes und dem Union County Sheriff’s Office unterstützt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Oregon Department of Fish and Wildlife hervo

