LKW-Fahrer stirbt nach Unfall auf dem Berliner Ring

Der mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Berliner Klinik gebrachte LKW -Fahrer, erlag diesen in den Abendstunden des Mittwochs trotz intensivmedizinischer Versorgung. Um den genauen Unfall hergang zu klären, kam am Unfall ort ein Gutachter der DEKRA zu Einsatz. Einer vorläufigen Schätzung zufolge liegt der Sachschaden bei rund 60.000 Euro.

Zur Absicherung der Unfallstelle war der Berliner Ring in Fahrtrichtung West bis kurz vor 16:00 Uhr gesperrt geblieben, so dass der Rückstau von mehr als 18 Kilometern für erhebliche Behinderungen auf der BAB 10 und BAB 12 sorgte.Am Mittwochmorgen bekamen es Kraftfahrer auf dem Berliner Ring ab 07:15 Uhr mit einem Stau in Richtung Ost zu tun. Zwischen Königs Wusterhausen und Niederlehme war ein MAN-Kipper-LKW nach rechts von der Fahrspur abgekommen und im angrenzenden Graben umgekippt. Der 60-jährige Fahrer wurde dabei verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebrach

LKW Unfall Berliner Ring DEKRA Sachschaden

