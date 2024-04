Lizzo widerspricht Gerüchten über das Ende ihrer Musikkarriere

Sängerin Lizzo deutete in einem Post das vermeintliche Ende ihrer Musikkarriere an. Nun widerspricht sie diesen Interpretationen. In einem neuen Instagram-Post erklärt die Sängerin, dass sie sich nicht wie von einigen Fans vermutet aus dem Musikgeschäft zurückzieht. 'Ich wollte dieses Video machen, um klarzustellen, dass ich, wenn ich sage 'ich höre auf', damit meine, dass ich aufhöre, negativer Energie Aufmerksamkeit zu schenken', heißt es in dem Clip.

'Was ich nicht aufgeben werde ist die Freude meines Lebens, die darin besteht, Musik zu machen und mit Menschen in Kontakt zu treten', fährt Lizzo, die mit bürgerlichem Namen Melissa Jefferson heißt, fort. Sie wolle weiterhin Inspiration und Motivation verbreiten und gegen negative Menschen und Kommentare ankämpfen. 'Ich weiß, dass ich nicht alleine bin. Ich bin auf keinen Fall die einzige Person, die diese negative Stimme erlebt, die lauter ist als die positive', sagt sie ihren zwölf Millionen Followern

