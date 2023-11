Lizenz zum An-GRAB-en? Der geheime Witwen-Code auf dem Friedhof

Den Besuch am Grab möchten viele nutzen, um sich dem geliebten verstorbenen Menschen besonders nahe zu fühlen. Angeblich soll es nämlich bereits seit Jahren auf deutschen Friedhöfen eine Art geheime Dating-Etikette geben. Mithilfe der Gießkanne soll man anderen Besuchern zeigen können, ob man angeflirtet werden will – oder nicht.

Der Gießkannen-Code soll folgendermaßen funktionieren: Wenn Witwen oder Witwer angesprochen werden möchten, halten Sie den Ausguss der Gießkanne nach vorne, wollen sie in Ruhe gelassen werden, zeigt der Ausguss nach hinten.

Das will zumindest „Der Westen“ von einer Gruppe Senioren erfahren haben. Auch der „Saarbrücker Zeitung“ berichteten Seniorinnen bereits 2014 begeistert von dem Geheimcode mit der Gießkanne.5 Fakten über "Global Gladiator" Jana PallaskeWarum der Gießkannen-Code kein Freifahrtschein ist

Klingt eigentlich nach einer tollen Sache, dieser Code. Denn zum einen ist er schön diskret – wie sollte man an einem solchen Ort auch sonst das Single-Dasein markieren? Zum anderen wird es gerade im Alter nicht einfacher, neue Menschen kennenzulernen oder eine neue Liebe zu finden. Umso schöner doch, wenn man sie an Orten suchen kann, die man ohnehin regelmäßig besucht.

Andererseits weist der Friedhofs-Code eine große Schwachstelle auf: Trägt man den Ausguss der Gießkanne nicht sowieso für gewöhnlich nach vorne? Auch dann, wenn man nichts von der geheimen Bedeutung der Geste weiß – und erst recht nicht angegraben werden möchte? Der Gießkannen-Code ist also kein Freifahrtschein für offensive Anmachen. Die meisten Witwen werden wohl, so muss man vermuten, noch nie etwas vom Gießkannen-Code gehört haben.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BOERSENZEITUNG: Bitgo erhält Lizenz von der BaFin | Börsen-ZeitungMit Bitgo hat ein echtes Schwergewicht der internationalen Krypto-Branche eine deutsche Kryptoverwahrlizenz erhalten.

Herkunft: boersenzeitung | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Farbanschlag der „Letzten Generation“ : Beseitigung der Farbe an der Weltzeituhr in Berlin kostet 14.000 EuroDie Beseitigung der Farbe an der Berliner Weltzeituhr am Alexanderplatz war mit einigem Aufwand verbunden - und mit einigen Kosten. Die Mechanik der Uhr ist aber unbeschädigt.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: TuSG Ritterhude bleibt das Maß der Dinge in der Tischtennis-Verbandsliga der DamenDie TuSG Ritterhude bleibt in der Tischtennis-Verbandsliga der Damen weiterhin das Maß der Dinge und darf von der Herbstmeisterschaft träumen.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

MEINMMO: Woche 11 der Saison der Hexe und Festival der VerlorenenDie Woche 11 der Saison der Hexe und das Festival der Verlorenen stehen bevor. Erfahrt, was euch in den nächsten 7 Tagen erwartet und welche Belohnungen es gibt. Außerdem gibt es die Mission 'Mühe und Ärger' zu erfüllen.

Herkunft: MeinMMO | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Die zentralen Aussagen der Grünenspitze zur Migration: Der Vorschlag der GrünenEinen „demokratischen Grundkonsens in der Migrationspolitik“ fordern Grünen-Chefin Lang und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Doch die Union reagiert ablehnend.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Zwei Jahre nach der Flut: Wie die Winzer an der Ahr Wege aus der Katastrophe suchen„We Ahr open“: Zwei Jahre nach der Flut tasten ein Tal und seine Erzeuger sich in Richtung einer Normalität, die es so wohl nie wieder geben wird.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕