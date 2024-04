Liz Truss berichtet von ungebetenen Gästen in ihrem Amtssitz

49 Tage lang war Liz Truss Premierministerin des Vereinigten Königreichs. In ihren Memoiren berichtet sie nun von ungebetenen Gästen in ihrem Amtssitz, die mutmaßlich durch das Haustier ihres Vorgängers hereinkamen.machen, die lediglich 49 Tage in der Downing Street lebte und arbeitete. In ihren Memoiren "Ten Years To Save the West" berichtet sie von Flöhen im Amtssitz der britischen Premierminister.

Außerdem habe sie sich eingesperrt gefühlt, Ausflüge seien kaum möglich gewesen. "Ich war praktisch eine Gefangene. Wenn ich darauf bestand, laufen oder spazieren zu gehen, wurde dafür gesorgt, dass ich in einen ruhigen Teil des Hyde Parks gefahren wurde – aber selbst das fühlte sich an, als hätte man mich auf den Gefängnistrainingsplatz gelassen." Diese Erfahrung sei für Truss "äußerst klaustrophobisch" gewesen.

Truss wurde am 6. September 2022 auf Schloss Balmoral in Schottland von Queen Elizabeth offiziell zur Premierministerin ernannt. Ein Foto der Begegnung gilt als das letzte offizielle Bild der Königin, die am 8. September im Alter von 96 Jahren starb.

Liz Truss Premierministerin Vereinigtes Königreich Memoiren Flöhe Downing Street Haustier

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



sternde / 🏆 31. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ex-Premierministerin Liz Truss: In ihrem Buch schreibt sie über das Treffen mit der QueenEx-Premierministerin Liz Truss war eine der letzten, die Elizabeth II. getroffen hat. In einem Buch erinnert sie sich an die Begegnung.

Herkunft: brigitteonline - 🏆 23. / 68 Weiterlesen »

Kurz vor ihrem Tod: Liz Truss erinnert sich an Treffen mit der QueenDie Bilder vom 6. September 2022 sind in die Geschichte eingegangen: Bei der Ernennung von Premierministerin Liz Truss entstanden die letzten Aufnahmen von Q...

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Ex-Premierministerin Liz Truss: So war ihr Treffen mit Queen Elizabeth II.Ex-Premierministerin Liz Truss war eine der letzten, die Elizabeth II. getroffen hat. In einem Buch erinnert sie sich an die Begegnung.

Herkunft: gala - 🏆 63. / 61 Weiterlesen »

Wie Liz Truss 'den Westen' retten willDie ehemalige Premierministerin schadete Großbritannien nachhaltig. Nun ist sie zurück – mit Visionen und Verschwörungsgeschwurbel.

Herkunft: SZ_Sport - 🏆 108. / 51 Weiterlesen »

Kriminalität: Betrunkener legt sich mit Gästen und Polizei anLimburg (lhe) - Ein Betrunkener hat in Limburg nach Polizeiangaben einen Mann mit einem Baseballschläger verletzt, versucht mit dem Auto vor den Beamten

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Hessen: Betrunkener legt sich mit Gästen und Polizei anBetrunken mit Imbiss-Gästen und Polizei angelegt: Der 30-Jährige stieg anschließend in ein Auto und versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit zu fliehen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »