Liverpool gewinnt Spiel für entführten Spieler

Forrest am Sonntag sei ein Erfolg „für unseren Bruder“ Luis Diaz gewesen, sagte Klopp bewegt. Der Stürmer fehlte bei der Partie nach der Entführung seiner Eltern in der kolumbianischen Heimat.

Diaz‘ Mutter ist inzwischen gerettet, nach dem Vater allerdings wird noch gesucht. Unter diesem Eindruck trat Liverpool an und war in Gedanken bei Diaz. Diogo Jota hielt nach seinem Führungstor (31.) das Trikot mit der Nummer 7 von Diaz in die Luft. „Wir wollten zeigen, dass wir in dieser unvorstellbaren Situation bei ihm sind“, sagte der Angreifer.„Das Beste, was wir tun konnten, war, das Spiel für unseren Bruder zu gewinnen“, sagte Klopp.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Es gehe allerdings „nicht um uns“, sagte Klopp, sondern um Diaz. „Wir alle beten, dass es gut ausgehen wird. Das Einzige, was wir tun können, ist, für unseren Bruder zu kämpfen – und das haben die Spieler getan. Die Jungs haben für ihren Bruder gekämpft.“Diaz weilte vor der Partie noch bei seinen Teamkollegen im Hotel und fuhr dann nach Hause. headtopics.com

Liverpool-Spieler Luis Díaz bangt um entführten VaterDer Fußballprofi Luis Díaz vom FC Liverpool ist besorgt um seine Eltern . Während die Mutter gerettet wurde, bleibt der Vater in Kolumbien vermisst. Die Behörden setzen alles daran, ihn zu finden. Weiterlesen ⮕

Eltern von Luis Diaz entführt: FC Liverpool-Spiel in den Hintergrund gerücktDas Premier-League-Heimspiel gegen Nottingham Forest ist aufgrund der Entführung der Eltern von Luis Diaz in den Hintergrund gerückt. Die Polizei hat die Mutter bereits gerettet, während der Vater noch gesucht wird. Trainer Klopp äußerte sich besorgt über die Situation. Weiterlesen ⮕

FC Liverpool kämpft für 'Bruder' Luis Diaz - Eltern von Kolumbianer vor Spiel gegen Nottingham entführtJürgen Klopp äußerte sich nach dem Liverpool -Sieg über Nottingahm Forest zur Entführung der Eltern von Luis Diaz. Weiterlesen ⮕

Kehle im Spiel von Kufe aufgeschlitzt ++ Bis zum Sommer spielte er in Augsburg — Eishockey-Spieler tot!Kehle im Spiel von Kufe aufgeschlitzt ++ Bis zum Sommer spielte er in Augsburg — Eishockey-Spieler tot! Weiterlesen ⮕

Liverpool siegt gegen Nottingham Forest und gedenkt entführtem SpielerDer FC Liverpool gewinnt mit 3:0 gegen Nottingham Forest und zeigt Solidarität mit Luis Díaz, dessen Eltern entführt wurden. Jota und Núñez erzielen die Tore für Liverpool . Weiterlesen ⮕

Eltern von Liverpool-Star Luis Diaz entführtDie Eltern des kolumbianischen Stürmers Luis Diaz (26) vom englischen Fußball-Topklub FC Liverpool sind entführt worden. Die Mutter wurde bereits befreit, die Suche nach dem Vater läuft weiter. Weiterlesen ⮕