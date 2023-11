Liveblog: Heftige Kämpfe zwischen israelischen Soldaten und Hamas in Gaza

Eine Pause bedeutet, Zeit zu geben, damit die Gefangenen rauskommen', sagte Biden am Mittwoch. Später erklärte das Weiße Haus, dass Biden mit den 'Gefangenen' die von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verschleppten Geiseln meinte. Eine Gruppe ausländischer Staatsangehöriger und Palästinenser mit Zweitpass hat erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DLFNACHRICHTEN: Krieg zwischen Israel und Hamas - 'Heftige Kämpfe' im Gazastreifen - Angriff auf FlüchtlingslagerDie israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen getötet. Ein Militärsprecher bestätigte dem US-Sender CNN, dieser habe sich in einem Flüchtlingslager im Norden aufgehalten. Derzeit würden die Folgen des Einsatzes analysiert.

Herkunft: DLFNachrichten | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 14:04 Jäger: Arabische Welt macht Hamas 'heftige Vorwürfe' +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 08:28 Heftige Kämpfe zwischen israelischen Soldaten und Hamas in Gaza +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Israel-News: Heftige Kämpfe zwischen israelischen Soldaten und Hamas in GazaEtwa 7000 Ausländer aus 60 Ländern wollen Gaza verlassen +++ Israels Botschafter Ron Prosor lobt und kritisiert Deutschland +++ Die Lage im Nahost-Konflik...

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: Liveblog: Bundesregierung betont Verhältnismäßigkeit beim Kampf gegen HamasDie Bodentruppen der israelischen Armee stoßen im Kampf gegen die Hamas weiter im Gazastreifen vor. Die Lage der Menschen in Gaza ist katastrophal. Der Überblick:

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕

NWNEWS: Liveblog: Hamas: 50 Tote bei israelischem Angriff auf Flüchtlingslager im GazastreifenDie Bodentruppen der israelischen Armee stoßen im Kampf gegen die Hamas weiter im Gazastreifen vor. Die Lage der Menschen in Gaza ist katastrophal. Der Überblick:

Herkunft: nwnews | Weiterlesen ⮕