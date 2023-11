Live-Ticker: Ukrainischer General warnt vor langwierigem und riskanten Stellungskrieg

+++ "Ein Stellungskrieg dauert lange und birgt enorme Risiken für die Streitkräfte der Ukraine und für den Staat", schrieb der ukrainische General Walerij Saluschnyj in einem Beitrag für die britische Zeitschrift "The Economist". Stillstand auf dem Schlachtfeld helfe nur Russland, die Verluste seiner Armee auszugleichen. Nur ein Technologiesprung könne daraus einen Ausweg öffnen. Die Ukraine brauche insbesondere Flugzeuge, schrieb Saluschnyj.

+++ Die Russen hätten laut Angaben des ukrainischen Innenministers Ihor Klymenko in 24 Stunden auf insgesamt 118 Orte in zehn Regionen gefeuert, schrieb Klymenko am Mittwoch auf Telegram. Dabei wurden Behördenangaben zufolge mindestens vier Menschen getötet und 14 weitere verletzt. In der Nacht auf Mittwoch hätten die Russen mit 20 Schahed-Kampfdrohnen iranischer Bauart angegriffen, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.

+++ Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau erneut zwei ukrainische Drohnen über dem westrussischen Grenzgebiet Kursk abgefangen. Am späten Abend sei ein Versuch Kiews vereitelt worden, "einen Terroranschlag auf Einrichtungen im Hoheitsgebiet der Russischen Föderation zu verüben", teilt das Ministerium bei Telegram mit.

