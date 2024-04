Liqui-Moly-Intact-Teamprinzipal Jürgen Lingg startet die Moto2-Saison 2022 mit neuem Fahrerduo

Für Liqui-Moly-Intact-Teamprinzipal Jürgen Lingg beginnt heute in Jerez die Moto2-Saison 2022 mit dem neuen Fahrerduo Marcel Schrötter und Jeremy Alcoba. Lingg über die Probleme von 2021 und die Aussichten für 2022.Das deutsche Liqui-Moly-IntactGP-Moto2-Team steigt in die zehnte GP-Saison.

Wieder einmal kommt eine neue Fahrerpaarung zum Einsatz – neben Marcel Schrötter wurde Rookie Jeremy Alcoba verpflichtet, der 2021 Moto3-WM-Zwölfter wurde und beim Catalunya-GP mit einem zweiten Platz sein bestes GP-Ergebnis erreichte. Heute beginnt die Testsaison für die Intact-Mannschaft, und zwar in Jerez, wo der Rennstall aus Memmingen zuletzt auch am 22./23. November mit dem neuen Fahrerduo und dem 2021-Material getestet hat. Jürgen Lingg, Technical Director, Teamteilhaber und Teamprinzipal, beantwortete vor dem Saisonstart die Fragen von SPEEDWEEK.com. Jürgen, der erste offizielle Moto2-Test findet von 19. bis 21. Februar in Portimão stat

