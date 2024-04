Liqui Moly Intact GP-Moto2-Mannschaft kehrt nach vier Monaten Pause zurück auf die Rennstrecke

Diese Woche geht es auch für die Liqui Moly Intact GP- Moto2 -Mannschaft nach vier Monaten Pause endlich zurück auf die Rennstrecke : Was Marcel Schrötter und Tom Lüthi für das Doppel-Event in Jerez de Frontera erwarten.Nachdem Tom Lüthi den Vorsaison-Test in Jerez im Februar mit der Bestzeit abschloss, kehrt der Liqui Moly Intact GP-Fahrer gut vorbereitet auf die 4,4 Kilometer lange Strecke in Andalusien zurück, wo nach vier Monaten Zwangspause ein Neustart in die Motorrad-WM gewagt wird.

Die Bedingungen im Hochsommer werden allerding deutlich anders sein als noch im Winter. Heiße zwei Wochen bei Temperaturen von bis zu 37 Grad warten auf den WM-Dritten vom letzten Jahr und seinen Teamkollegen Marcel Schrötter, der ebenfalls endlich wieder auf seine Kalex-Maschine steigen und mit der Arbeit beginnen will. Bevor der Ausbruch der Corona-Pandemie zum Stopp der Saison führte, holte Schrötter in Katar den siebten Plat

Liqui Moly Intact GP Moto2 Rennstrecke Jerez De Frontera Marcel Schrötter Tom Lüthi Motorrad-WM

