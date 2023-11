Linux-Desktops: Cinnamon unterstützt Wayland, Mate-Gründer rausgeworfen

Erste Ergebnisse können Anwender mit Cinnamon 6.0 ausprobieren, das zusammen mit Linux Mint 21.3 zur Weihnachtszeit erscheint. Die Entwickler dämpfen allerdings die Erwartungen: So wird die Wayland-Sitzung noch nicht stabil laufen, zudem fehlen zahlreiche Features. Unter anderem gibt es keinen Log-out-Dialog, das Tastaturlayout lässt sich nicht wechseln und das Kontextmenü des Systembereichs erscheint an der falschen Stelle.

Clement Lefebvre reagiert auf diesen plötzlichen Rauswurf jedoch mit recht milden Tönen. So weist er darauf hin, dass er schon länger nicht mehr aktiv in das Mate-Projekt involviert gewesen sei und zudem mit seinem Kommentar keine Kontroverse auslösen möchte.

