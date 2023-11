Linken-Chefin Wissler ruft zur Erneuerung auf

Nach dem langen Streit mit dem Wagenknecht-Lager hat Linken-Chefin Wissler zur Erneuerung aufgerufen. Die Partei müsse sich öffnen und Vertrauen zurückgewinnen, sagte sie auf dem Parteitag in Augsburg. Die Linken-Bundesvorsitzende Janine Wissler sieht laut eigenen Worten nach der Spaltung der Bundestagsfraktion die Chance auf einen erfolgreichen Neustart.

'Die Konflikte in den letzten Jahren haben uns zunehmend gelähmt und waren nicht mehr aufzulösen', sagte sie am zweiten Tag des Bundesparteitags in Augsburg hinsichtlich der zehn ausgetretenen Linken-Bundestagsabgeordneten um Sahra Wagenknecht. Die Probleme seien jedoch nicht einfach gelöst, weil ein Streit nun beendet worden sei, sagte Wissler. Strukturelle und strategische Aufgaben seien liegen geblieben. Sie verwies auf 'schmerzhafte Wahlniederlagen' und 'schwächelnde Strukturen in der Fläche'. Die Linke müsse sich selbstkritisch fragen, warum viele, die die Ziele der Partei teilten, sich dennoch abgewandt hätten





