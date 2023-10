Lindners Vorschlag zur Senkung von Leistungen für Asylbewerber ist bedenkenswert

Migranten stehen in einer Schlange in der Erstaufnahme-Einrichtungen in Eisenhüttenstadt. Um den Zuzug zu drosseln, fordern Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesjustizminister Marco Buschmann Kürzungen bei den Leistungen für Asylbewerber.Spätestens seit der für die etablierten Parteien samt der siegreichen CSU enttäuschenden Bayern-Wahl sind deutlich rauere Töne in Sachen Asylpolitik in Berlin zu vernehmen.

Wenn auch humanitäre Institutionen solche Kürzungen verurteilen, so muss man doch feststellen, dass diese Sicht der Dinge nicht ganz unrealistisch ist. Jeder Mensch strebt dorthin, wo es ihm besser geht, das wird niemand leugnen können.

Denn während beispielsweise die Verhandlungen um sichere Herkunftsländer um Rücknahme von Geflüchteten sich noch eine ganze Weile hinziehen werden, könnte sich eine gedrosselte, aber dennoch menschenwürdige Versorgung schon schnell herumsprechen und für weniger Zuzug sorgen. Und genau darauf kommt es im Moment an, wenn man nicht eine weitere Verschlechterung des politischen und gesellschaftlichen Klimas in diesem Land riskieren will. headtopics.com

