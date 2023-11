Lindner weitet Haushaltssperre auf den gesamten Bundeshaushalt aus

Christian Lindner (FDP) hat die für den Klima- und Transformationsfonds verfügte Haushaltssperre auf nahezu den gesamten Bundeshaushalt ausgeweitet. Die Sperre gilt mit sofortiger Wirkung. Lindner reagierte damit auf die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Die Ampel wollte nicht genutzte Rücklagen in Höhe von 60 Milliarden Euro aus dem Corona-Hilfsfonds in den Klimafonds umschichten. Nun steht die Partei nicht mit Kritik.

SPD, Grüne und FDP nutzen den Haushalt, um sich parteipolitisch Vorteile zu verschaffen. Das macht eine Lösung fast unmöglich. Damit wird die Regierung zum Treiber der Wirtschaftskrise





berlinerzeitung » / 🏆 10. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lindner stellt hohen Anteil der Sozialausgaben im Bundeshaushalt infrageDJ Lindner stellt hohen Anteil der Sozialausgaben im Bundeshaushalt infrage BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will den Anteil der Sozialausgaben im Bundeshaushalt künftig

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Streit um Bundeshaushalt: Lindner will Sozialausgaben reduzierenBundesfinanzminister Lindner sieht im Bundeshaushalt „zu viel Sozialpolitik“. Arbeiten müssen sich gegenüber Nicht-Arbeiten in jedem Fall lohnen.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Lindner stellt Höhe der Sozialausgaben im Bundeshaushalt infrageBerlin - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will den Anteil der Sozialausgaben im Bundeshaushalt künftig reduzieren. 'Es ist zu viel Verteilung, es ist zu viel Sozialpolitik, da müssen wir ran'

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Bundesfinanzminister Christian Lindner sieht keinen Korrekturbedarf bei der Ermittlung des Mindestlohns in DeutschlandBundesfinanzminister Christian Lindner unterstützt den Mechanismus zur Ermittlung des Mindestlohns in Deutschland und betont, dass Politiker nicht in die Entscheidung eingreifen sollten.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Düsseldorf Ständehaus Treff mit Finanzminister Christian LindnerAm Montagabend (30. Oktober 2023) war Finanzminister Christian Lindner zu Gast beim Ständehaus-Treff der Rheinischen Post in Düsseldorf. Hier steht er auf der Bühne mit Chefredakteur Moritz Döbler. Sehen Sie im Folgenden die Bilder des Abends.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Düsseldorf: Bundesfinanzminister Christian Lindner zu Gast beim ​Ständehaus-Treff​Erneut mit hochkarätiger Besetzung verabschiedet sich der Netzwerker-Gipfel in das kommende Jahr. Am Montagabend saß wieder ein Vertreter der Bundesregierung auf dem Podium, der noch dazu starken Düsseldorf-Bezug hat.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »