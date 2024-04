Lindner fordert Einhaltung der Schuldenbremse - Protest von Klimaaktivisten

Bundesfinanzminister Christian Lindner pocht auf die Einhaltung der Schuldenbremse in Deutschland . Bei einem Bürgerdialog am Donnerstag in Essen betonte der FDP - Politik er die Vorbildfunktion des Landes in der Europäischen Währungsunion. Deutschland müsse so schnell wie möglich die Schuldenquote von jetzt 64 Prozent unter die Schwelle von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung senken.

Ohne die Schuldenbremse könnten Politiker insbesondere im Wahlkampf der Versuchung erliegen, teure Versprechungen zu machen, mahnte Lindner. Während der Veranstaltung kam es zu lautstarken Protesten. Mehrere Klimaaktivisten konfrontierten Lindner zunächst mit Fragen, bevor sie Protestbanner enthüllten und gegen die Klimapolitik der FDP protestierten

Lindner Schuldenbremse Deutschland Schuldenquote Klimaaktivisten Protest Klimapolitik FDP

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Lindner betont Einhaltung der Schuldenbremse bei Bürgerdialog in EssenBei einem Bürgerdialog in Essen betonte FDP-Politiker Lindner die Wichtigkeit der Einhaltung der Schuldenbremse in Deutschland. Er warnte vor teuren Versprechungen im Wahlkampf und betonte die Vorbildfunktion Deutschlands in der Europäischen Währungsunion. Während der Veranstaltung kam es zu Protesten von Klimaaktivisten.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Lindner pocht auf Schuldenbremse: Kritik von KlimaaktivistenJede Frage sei erlaubt, sagte Lindner zu Anfang eines Bürgerdialogs in Essen. Als Klimaaktivisten ihn lautstark kritisierten, ließ er im Saal über die Themenauswahl abstimmen - und gewann.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Lindner pocht auf Schuldenbremse - Kritik von AktivistenJede Frage sei erlaubt, so Lindner zu Anfang eines Bürgerdialogs in Essen. Als Klimaaktivisten ihn lautstark kritisieren, lässt er im Saal über die Themenauswahl abstimmen - und gewinnt.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Lindner pocht auf Schuldenbremse - Kritik von Aktivisten«Ich halte Verzicht für Milliarden nicht für eine politische Möglichkeit»: Christian Lindner.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Lindner pocht auf Schuldenbremse - Kritik von AktivistenEssen - Jede Frage sei erlaubt, so Lindner zu Anfang eines Bürgerdialogs in Essen. Als Klimaaktivisten ihn lautstark kritisieren, lässt er im Saal über die Themenauswahl abstimmen - und gewinnt.

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Bürgerdialogs in Essen: Lindner pocht auf SchuldenbremseJede Frage sei erlaubt, sagte Lindner zu Anfang eines Bürgerdialogs in Essen. Als Klimaaktivisten ihn lautstark kritisierten, ließ er im Saal über die Themenauswahl abstimmen – und gewann.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »