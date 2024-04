Lindner betont Einhaltung der Schuldenbremse bei Bürgerdialog in Essen

Jede Frage sei erlaubt, sagte Lindner zu Anfang eines Bürgerdialog s in Essen . Als Klimaaktivisten ihn lautstark kritisierten, ließ er im Saal über die Themenauswahl abstimmen - und gewann. Lindner pocht auf die Einhaltung der Schuldenbremse in Deutschland . Bei einem Bürgerdialog am Donnerstag in Essen betonte der FDP- Politik er die Vorbildfunktion des Landes in der Europäischen Währungsunion.

Deutschland müsse so schnell wie möglich die Schuldenquote von jetzt 64 Prozent unter die Schwelle von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung senken. Ohne die Schuldenbremse könnten Politiker insbesondere im Wahlkampf der Versuchung erliegen, teure Versprechungen zu machen, mahnte Lindner. Während der Veranstaltung kam es zu lautstarken Protesten - offensichtlich von Mitgliedern der Letzten Generation. Mehrere Aktivisten der Gruppe konfrontierten Lindner zunächst mit Fragen, bevor sie Protestbanner enthüllten und gegen die Klimapolitik der FDP protestierten

Lindner Schuldenbremse Bürgerdialog Essen Deutschland Wahlkampf Klimaaktivisten

sternde / 🏆 31. in DE

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Rheinland-Pfalz & Saarland: Gericht: AfD darf Saal in Annweiler für Bürgerdialog nutzenDie AfD will in Annweiler einen Saal für einen Bürgerdialog nutzen - die Stadt wehrt sich. Nun hat ein Gericht entschieden.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Scholz im Bürgerdialog: Mehr bezahlbare Wohnungen nötigEs ging um Einwanderung, Rechtsextremismus, Wohnungsbau und Bürgergeld - der Kanzler beantwortete beim Bürgerdialog viele Fragen. Der Protest blieb vor der Tür.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Scholz im Bürgerdialog: Mehr bezahlbare Wohnungen nötigBRANDENBURG AN DER HAVEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Schaffung bezahlbarer Wohnungen voranbringen und hält den Bau neuer Stadtteile für notwendig. Der SPD-Politiker sagte am Montagabend

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »