Limited Edition des neuen Films von Alex Garland jetzt erhältlich

Ob Sammlereditionen aus aller Welt, aktuelle Schnäppchen oder Uncut-Horror – er weiß ganz genau, wie man an die großen Must-Haves kommt.

In weiser Voraussicht und voller Hoffnung auf Erfolg, wird oftmals bereits an Fortsetzungen gearbeitet, bevor Filme überhaupt erschienen sind. Ähnlich sieht es bei den Heimkino-Auswertungen aus: Wer sich einen Blockbuster beispielsweise als limitierte Edition nach Hause holen will, tut gut daran, bereits um den Kinostart die Augen offen zu halten, um sich sein Exemplar zu sichern – wie zuletzt etwa von „bis zum Erscheinungstermin – Amazon gibt aktuell den 9.

Alex Garland Limited Edition Heimkino Film Ausnahme-Regisseur

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



Filmstarts / 🏆 7. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Apex Fundrock Limited: Form 8.3 - Mattioli Woods PLCDJ Form 8.3 - Apex Fundrock Limited: Form 8.3 - Mattioli Woods PLC Apex Fundrock Limited (MISL) Form 8.3 - Apex Fundrock Limited: Form 8.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

167 Millionen Aufrufe: Trailer des neuen 'Joker'-Films weckt RieseninteresseSchon ein halbes Jahr vor seinem Kinostart weckt die Fortsetzung des Thrillers 'Joker' riesiges Interesse. Der Trailer von 'Joker: Folie A Deux' mit Popstar

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Ubisoft leakt selbst den Release vom neuen Star Wars Outlaws, zeigt Inhalte der Deluxe-EditionDer YouTube-Kanal von Ubisoft hat versehentlich verraten, dass Star Wars Outlaws im August erscheint und was in den teuren Editionen steckt.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Spekulationen um Besetzung des neuen James Bond-FilmsDie britische „Daily Mail“ berichtet, dass die Schauspielerinnen Zendaya und Sydney Sweeney als potenzielle Bond-Girls gehandelt werden.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

PS5 für 310€ kaufen: So sichert ihr euch jetzt die Digital Edition zum Spitzenpreis!Wer möglichst günstig eine PS5-Konsole will, um endlich exklusive PS5-Spiele zu spielen, kann sich jetzt eine generalüberholte PS5 Digital Edition für...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Neuer Xbox Controller kommt im April: Arctic Camo Special Edition jetzt sichern!Schon ab dem 1. April bringt Microsoft eine neue Version seines Xbox Wireless Controllers auf den Markt. Die Arctic Camo Special Edition könnt ihr...

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »