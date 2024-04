Lila leuchtender Weiher in Bayern zieht Aufmerksamkeit auf sich

Es ist ein Phänomen, das nur alle paar Jahre auftritt. Ein Experte erklärt, wieso der Weiher in Bayern plötzlich lila leuchtet. Füssen - Seen können in vielen verschiedenen Farbe n leuchten. Doch lila schimmern sie eher selten. Unter bestimmten Bedingungen kommt es aber vor, wie ein bayerischer Weiher gerade beweist.Ein See, der in Lilatönen erstrahlt, zieht derzeit viele Blicke im Ostallgäu auf sich. Der sogenannte Gipsbruchweiher bei Füssen erhält seine Farbe durch Bakterien .

Dieses Phänomen tritt in der Regel nur alle paar Jahre auf, zuletzt veränderten Purpurbakterien 2020 die Farbe des Weihers. Damit die Bakterien auftreten können, muss das Wasser wenig Sauerstoff und Schwefel enthalten, erläuterte Karl Schindele, Leiter des Wasserwirtschaftsamtes in Kempten, am Mittwoch, 3. April. „Die Bakterien sind normalerweise weiter unten in den Gewässern, da sieht man sie nicht.“ Unter bestimmten Bedingungen kämen sie an die Oberfläch

