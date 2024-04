Lila Gewässer im Faulenbacher Tal bei Füssen

Jahr für Jahr bietet sich im Faulenbacher Tal bei Füssen ein besonderes Naturschauspiel: Die dortigen Gewässer sind dann nicht mehr tiefblau oder türkis, sondern sie erstrahlen in intensiven Lila-Tönen. Schwefel und Licht bringen Purpurbakterien zum Blühen. Schuld daran sind die in den Seen vorkommenden Purpurbakterien, die jetzt beginnen zu blühen. In diesem Jahr leuchtet vor allem der Gipsbruchweiher, der sich zuletzt vor vier Jahren lila gefärbt hat.

Die Bakterien benötigen gewisse Voraussetzungen für die Blüte. Dabei spielen sowohl die Schwefelkonzentration im Wasser als auch die Intensität des Lichts eine entscheidende Rolle. Die Purpurbakterien sind nach Informationen der Stadt Füssen aus dem Jahr 2020 nicht gesundheitsgefährdend, allerdings rät Experte Hans-Heinrich Schuster vom Seen-Kompetenzzentrum in Niedersachsen davon ab, bei BR2

