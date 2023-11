Like a Dragon: Infinite Wealth - Spin-Off der beliebten RPG-Serie

Like a Dragon: Infinite Wealth ist eine Art Spin-Off der beliebten RPG-Serie, die Anfang 2024 fortgesetzt wird. Das Spiel erscheint am 9. November für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PC und bringt den langjährigen Serienhelden Kazuma Kiryu zurück. Kiryu wird erneut in die Unterwelt Japans hineingezogen und dient als Hauptfigur in diesem Spin-Off, das als Verbindung zwischen den beiden Spielen dient.

Die Story ist kürzer als gewohnt, das Kampfsystem funktioniert wie bei den alten Teilen und es gibt lustige Nebenaufträge und Minispiele

WATSON_DE: 'House of the Dragon': Unerwartete Ansage zur Fortsetzung der Serie'House of the Dragon' bekommt eine zweite Staffel. Nun wurden überraschende, weitere Details bekannt. Die lassen verblüffende Schlüsse zu.

GAMEPRO_DE: In wenigen Tagen erfahren wir endlich, wie es mit Kiryu aus der Yakuza-Reihe weitergehtLike a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ist eine Art Spin-Off der beliebten RPG-Serie, die Anfang 2024 mit Infinite Wealth fortgesetzt wird.

FOLLOW_THE_G: Like a Dragon Gaiden im Test: Mach’s noch einmal, Kiryu!Was geschah nach Yakuza 6 mit Kiryu Kazuma? In Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name wird diese Frage beantwortet. Wie sich das Action-Game, das die Wartezeit auf Like a Dragon: Infinite Wealth versüßen soll, im Test schlägt, erfahrt ihr bei uns.

FOLLOW_THE_G: Like a Dragon Gaiden: Alle Goldkugel-Fundorte & Wunsch-BelohnungenIn der Nebenstory „Komm und schnapp dir die Kugeln!“ in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sollt ihr sieben goldene Kugeln finden, um euch am Ende einen Wunsch erfüllen zu können. An dieser Stelle zeigen wir euch die genauen Fundorte aller Goldkugeln und welche Belohnungen es für die jeweiligen Wünsche gibt.

GAMEPRO_DE: Der Trailer zu diesem neuen Fantasy-Actionspiel sieht aus wie eine epische Cartoon-SerieAstral Ascent ist ein 2D-Plattformer mit Roguelite-Mechaniken, der schon am 14. November für PC, Nintendo Switch, PS4 und PS5 erscheint.

FOCUSONLİNE: Bundesweite Schockanruf-Serie aufgeklärt - Rentnerin wird zur HeldinErmittler in Oberfranken haben einen 61-Jährigen festgenommen, der Menschen in mehreren Bundesländern um Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von rund 190.000 Euro gebracht haben soll. Eine 69-jährige Rentnerin aus dem Landkreis Bayreuth trug maßgeblich dazu bei, den Mann zu schnappen.

