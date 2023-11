Liegestütze: Das machen tägliche Push-ups mit dem Körper

Mit Push-ups ist es für viele so eine Sache: Während viele Fitnessfans sie lieben und regelmäßig üben, trauen sich andere nur ungern oder gar nicht an die anspruchsvolle Übung heran. Dabei sind Liegestütze der ultimative

-Boost und sehr förderlich für die Gesundheit. Wer sie regelmäßig in seinen Trainingsplan einbaut und korrekt ausführt, wird sich schnell über mehr Power und weitere Benefits freuen.1. Stärkere Arm-, Brust- und Schultermuskulatur

Der erste Effekt liegt nahe: Push-ups aktivieren vor allem die Muskulatur in den Armen, besonders den Trizeps, in der Brust und in den Schultern. Wenn Sie jeden Tag Liegestütze üben, werden Sie schnell merken, wie Sie im Oberkörper an Kraft gewinnen. Aber auch der Core muss arbeiten, genauer gesagt die Bauchmuskulatur und der untereDas bringt uns zum nächsten Punkt: der Haltung.

Wenn Sie Liegestütze in Ihren täglichen Fitnessplan integrieren möchten, sollten Sie langsam beginnen. Wie viele Wiederholungen Sie pro Tag üben, hängt natürlich auch von Ihrem individuellen Fitnesslevel ab. Sind Sie Sportanfänger:in, sollten Sie unbedingt nur so viele Push-ups machen, wie Sie wirklich sauber ausführen können – auch wenn das zu Beginn nur ein oder zwei sind.

Sind Sie sehr fit und suchen eine besondere Herausforderung, können Sie auch täglich 100 Push-ups absolvieren. Diese sollten Sie unterteilen, etwa in zehn Sets à zehn Stück oder vier Sets à 25 Stück. Achten Sie nur darauf, sich nicht zu übernehmen – das gilt besonders, wenn Sie täglich trainieren. Denn letztlich kommt es weniger auf die Zahl der Liegestütze an, sondern vielmehr darauf, wie sauber und effektiv Sie diese ausführen.

